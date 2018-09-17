İzmir'de 2018/2019 eğitim öğretim yılı açılışı yapıldı

İzmir'de gerçekleştirilen 2018/2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Servis ve kantinleri titizlikle denetleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

2018/2019 eğitim öğretim yılı İzmir açılış töreni Karabağlar'da bulunan Bahar Yıldırım İlkokulunda gerçekleştirildi. Törene İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarından önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerle birlikte okul bahçesine zeytin fidanı dikti. Törende konuşan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, vizyon sahibi gençler yetiştirmek istediklerini söyledi. Yahşi, “Geleceğimiz olan öğrencilerini geleceğe hazırlamak vazifelerin en büyüğüdür. Yarının Türkiye'sine yön veren öğrencilerimizi yetiştirirken amacımız küresel başarılar yakalayan ülke haline gelmek olacak. Teknolojiyi üretecek, bunu iş kolu haline getirebilecek vizyon sahibi gençler geleceği inşa edeceklerdir” dedi.

“Kaybedecek öğrencimiz yok”

Servis, kantin ve güvenlik denetlemelerini titizlikle yapacaklarını belirten Yahşi, "Çocuklarımızın doğru ve sağlıklı beslenmesi için okullara güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları için kantin ve servisleri titizlikle denetleyeceğiz. Okul çevresindeki tehlikelere karşı emniyet birimleri okul güvenliklerini en iyi şekilde takip edecek. Eğitim ailesi olarak kaybedecek tek bir öğrencimiz bile yok” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış da yeni sezonda öğrencilerine başarı dileklerinde bulundu.

Ziller çalındı, sınıflar doldu

Yapılan konuşmaların ardından Karabağlar Halk Eğitim Merkezi öğrencileri halk oyunu gösterilerini sergilerken, bazı öğrenciler de şiir okudu. Sonrasında protokolde oturan misafirler sembolik zilleri çaldı ve yeni eğitim öğretim sezonu resmen başladı. Eğitim öğretim yılının ilk yarısı 18 Ocak'ta son bulurken, yıl konu karneleri ise 14 Haziran'da dağıtılacak.