İzmir’de 29 ilçede bin 675 polisle büyük operasyon

Operasyonlarda yine 866 bin TL’lik tütün ürünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik Duman 1 operasyonu yaptı. 10 merkez ilçe ve 19 dış ilçede bin 675 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 249 iş yerine baskınlar yapıldı. Operasyonlarda, 8 bin 736 paket kaçak sigara, 1 milyon 684 bin 186 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 214 adet puro, 2 bin 776 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 64 adet elektronik sigara, bin 272 adet elektronik sigara likidi, 2 bin 58 adet tütün mamulü üretmede kullanılan makine, 27 litre kaçak içki, 107 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonda 186 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldığı ifade edilirken, 124 iş yerine toplam 761 bin 565 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ele geçirilen suç unsurlarının piyasa değerinin yaklaşık 866 bin TL olduğu, 714 bin 500 TL ise engel olunan kamu zararı olduğu belirtildi.