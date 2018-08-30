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30 Ağustos 2018 10:17

İzmir’de 30 Ağustos kutlamaları başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

İzmir’de 30 Ağustos kutlamaları başladı

30 Ağustos 2018 10:17

yıldönümü kutlamaları, İzmir’de çelenk sunma töreniyle başladı.


İzmir Cumhuriyet Maydanı’ndaki törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte Türk bayrakları göndere çekildi.


Vali Ayyıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen tebrikat töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yine Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek.




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