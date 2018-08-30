İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de coşkuyla kutlandı.

Bu yıl 96. yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın İzmir’deki kutlama adresi yine Cumhuriyet Meydanı oldu. Kutlama programı Atatürk Anıtı’na İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İzmir Valisi Erol Ayyıldız makamına geçerek tebrikleri kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene geçildi.

Günün anlam ve önemi için konuşmayı Topçu Yüzbaşı İsa Çoker yaptı.

"Kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz birlik ve beraberliktir”

Türk tarihinin dönüm noktası olan ve temellerini sağlamlaştıran 30 Ağustos’un gururu içinde olduklarını belirten Yüzbaşı Çoker, "Türk ulusu bugün eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Anadolu topraklarının Türk vatanı olduğunu düşmana ispatlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla ilk adımı atılan Türk bağımsızlığının, kurtuluş destanın son aşaması olan 30 Ağustos, Yüce Türk milletinin yokluğun hakim olduğu dönemde dahi büyüklüğünü tüm dünyaya göstermiştir. Aziz yurduna kast eden düşmanlara karşı elde edilen bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüştür. Bu zafer yok edilmek istenen milletimizin tüm fertleriyle birlikte sarsılmaz azim mücadelesinin göstergesidir. Vatan sevgisinin yıkılmaz iradesini ortaya koyan bu zaferle sadece düşman mağlup edilmemiş cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Canları pahasına bağımsız yaşamamızı sağlayan büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlamaktır. Gücünü Türk milletinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) her türlü tehdidi ortadan kaldırma azim ve kararlılığı içindedir. Bize bu zaferi bize kazandıran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını feda eden tüm aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarız. Zafer bayramının 96. yıldönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Özcan Purçu, Tacettin Bayır ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Program geçit töreniyle sona erdi.