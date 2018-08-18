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18 Ağustos 2018 15:02

İzmir’de 34 iş yerine kaçak tütün baskını: 22 kişi yakalandı

İzmir Emniyetine bağlı ekipler, terör ve organize suç örgütlerinin başlıca gelir kaynaklarından kaçak tütüne ilişkin 34 iş yerine baskınlar yaptı.

İzmir’de 34 iş yerine kaçak tütün baskını: 22 kişi yakalandı

18 Ağustos 2018 15:02

Operasyonda 22 kişi hakkında işlem yapılırken, yüklü miktarda malzemeler ve tütünler ele geçirildi.


İzmir Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin başlıca gelir kaynaklarından olan tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İzmir ili genelinde toplam 34 iş yerinde operasyon yaptı. DUMAN-5 operasyonu kapsamındaki operasyona, 88 personel katıldı.


Operasyon sonucunda; 2 bin 711 paket kaçak sigara, 46 bin 750 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 191 bin 155 gram sarmalık kıyılmış tütün, bir adet elektronik sigara, 47 adet elektronik sigara likidi, 15 kilogram kaçak çay, 24 paket nargile tütünü, 16 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 22 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı.


Baskınlar neticesinde, ele geçirilen suç unsurlarının piyasa değerinin 25 bin 500 TL olduğu, engel olunan kamu zararının ise yaklaşık 20 bin 500 TL olduğu belirtildi.




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