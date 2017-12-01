İzmir’de 38 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir işyerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu, bu akaryakıt ürünlerinin garajlara park amaçlı gelen kamyon ve tırlara satılmak üzere aracı kişilere yakıt olarak satışının yapıldığı istihbaratını alan İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste yapılan aramada, 38 bin 750 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi. Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan M.A. (33) alınan ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.