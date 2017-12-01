Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 10:53

İzmir’de 38 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

İzmir’de akaryakıt kaçakçılığı yapan 1 kişi, kamyon ve tırlara satmak üzere olduğu 38 bin 750 litre gümrük kaçağı akaryakıtla birlikte yakalandı.

İzmir’de 38 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

01 Aralık 2017 10:53


İzmir’in Bornova ilçesinde bir işyerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu, bu akaryakıt ürünlerinin garajlara park amaçlı gelen kamyon ve tırlara satılmak üzere aracı kişilere yakıt olarak satışının yapıldığı istihbaratını alan İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste yapılan aramada, 38 bin 750 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi. Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan M.A. (33) alınan ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç