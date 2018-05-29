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29 Mayıs 2018 04:49

İzmir’de 48 göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 48 göçmen yakalandı.

İzmir’de 48 göçmen yakalandı

29 Mayıs 2018 04:49



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Doğanbey mevkinde lastik bot ile yolculuk yapan göçmenleri durdurdu. Lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 21 erkek, 10 kadın ve 17 çocuk göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan 48 göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.




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