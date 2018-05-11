İzmir’de 5 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor

Çocuklarıyla baş başa kalan baba, eşinin kaçırıldığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi günü 11 yaşındaki kızı Sevdanur ile Sevcan’ı okula gönderdikten sonra 9 yaşındaki kızı Eda’yı Ödemiş Devlet Hastanesine götüren Alahattin Korkunç (40), eve döndüğünde 5 yaşındaki Emir ile 2,5 yaşındaki bebeğini ağlarken buldu. Eşi Fadime Korkunç’un (34) evde olmadığını fark eden Alahattin Korkunç, çevrede yaptığı aramadan sonuç alamayınca Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Geçimini çiftçilikle sağlayan Alahattin Korkunç, 20 yıllık eşi Fadime Korkunç’un 5 gündür eve dönmediğini, kendisinden hiçbir haber alamadıklarını belirterek, "Pazartesi günü 9 yaşındaki kızımla birlikte ayağındaki ağrı nedeniyle Ödemiş Devlet Hastanesine gittik. İşimiz bitince Kiraz’a geri dönüp, oradan Olgunlar’a köyümüze geldik. Eve geldiğimde çocuklara sordum ’Anneniz nerede’ diye. 5 yaşındaki oğlum Emir ’Annem evde yok’ dedi. Nereye gittiğini sorduğumda bağıra bağıra evden gittiğini anlattı. 55 yaşındaki Y.K.’yı evimizin yakınında görmüş. Tanıdığı için tarifinden Y.K. olduğunu anladım. Annesini onun götürdüğünü ve giderken bağırma seslerini duyduğunu söyledi. Evimizin alt tarafında dere yatağı var. Oraya kadar yaya olarak götürmüş, başında iki kişinin beklediği gri renkli otomobile bindirmiş. Bunu da gören komşularım bana anlattı" dedi.

"Henüz süt emen bebeğim var"

5 gündür haber alamadığı eşinin bir an önce bulunarak geri gelmesini isteyen Alahattin Korkunç, "Benim 2,5 yaşında bebeğim var. Annesinden süt emiyor. 5 tane çocuğumla iki odalı evde perişan oldum. Çocuklarımızın başında olsun istiyorum. Eşimle aramda hiçbir sorun yoktu. Çocuklarım annelerini bekliyor" dedi.

Eşini kaçırdığını iddia ettiği Y.K.’nın da 3 çocuğu olduğunu, eşini kanserden kaybettiğini söyleyen Korkunç, geçmişten kalan bir husumet sebebiyle 6 yıldır görüşmediklerini belirtti.