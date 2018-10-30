İzmir'de 5 kiloluk dev hamburger

İzmir'de 'Sandaviç Kralı' adıyla katkısız hamburger yapan Onur Elmalı, bu kez de hazırladığı dev hamburgerle dikkat çekti. 8 kişilik hamburger, toplam 5 kilo ağırlığında ve çapı da 55 santimetre.

İzmir'de pek çok noktada şubesi bulunan 'Sandaviç Kralı'nda katkısız hamburgerler yapan 32 yaşındaki Onur Elmalı, 50 katlı hamburgerin ardından bu kez de 8 kişilik dev hamburger yaptı. 5 kilo ağırlığında ve 55 santimetre çapında olan hamburgeri; doğum günleri, toplantılar ve grup yemekleri için hazırladıklarını belirten Elmalı, "Hatta ‘bu hamburgeri yiyemezsin' diye iddiaya girenler de gelip dev hamburgerimizi tek başına yemeye çalışıyor. Oldukça doyurucu bir hamburger. Çünkü içindeki malzemelerle birlikte toplam 5 kilo. İçindeki kıyma 2 kilo ağırlığında. Biz daha önce 50 katlı hamburger de yaptık. İstek doğrultusunda hamburgerin biçimi de değişiyor. Şimdi de dev hamburgerler yapıyoruz" dedi.

Elmalı, ortalama bir dev hamburgerin fiyatının da 250 lira olduğunu söyledi.

Müşteriler de hayatlarında gördükleri en büyük hamburger olduğunu ve dev hamburgerin grup yemeklerinde daha uygun fiyata denk geldiğini belirtti.