Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 15:41

İzmir’de 500 kilogram at eti ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde, ihbar üzerine bir depoya yapılan baskında 500 kilogram at eti ele geçirildi.

İzmir’de 500 kilogram at eti ele geçirildi

05 Temmuz 2017 15:41


Edinilen bilgiye göre, Konak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, bir depoda at eti bulundurulduğu ve bu etlerin piyasalara dağıtıldığı ihbarını aldı. Konak ilçesi 1196 Sokak numara 48’deki söz konusu depoya baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.



Yerlerdeki etleri piyasaya süreceklerdi


Yoğun bir koku altında operasyonu yapan ekipler, kuşbaşı olarak doğranmış ve kıyma olarak çekilmiş 500 kilogram at eti yakaladı. Yerde, masalarda bulunan ve piyasaya sürülmek üzere son anda ele geçirilen sağlıksız etler, daha sonrada işlemlerin ardından imha edilmek üzere alındı. İddialara göre, baskı yapılan depodan ise bir kısım etlerin dağıtımının yapıldığı öğrenildi. Operasyon sırasında ise 1 kişi kaçarak kayıplara karıştı. Yetkililer, baskınların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!