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İzmir'de 52 göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa’ya gitmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil güvenlik ekipleri devriye görevini yaparken, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Ekiplerin müdahale ettiği botta 10 Orta Afrika, 9 Suriye, 8 Gabon, 8 Afganistan, 6 Irak, 6 Togo, 3 Gana ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere 52 düzensiz göçmeni yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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