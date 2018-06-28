İzmir’de 53 göçmen kurtarıldı

Geçtiğimiz gece saat 02.40’da İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun yarıya kadar su aldığı ve batmak üzere olduğu yönünde yardım çağrısı alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik botu tarafından başlatılan arama kurtarma operasyonunda, bahse konu göçmen botu Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Sığacık Killik Burnu 6,65 deniz mili güney batısında tespit edildi. Sahil Güvenlik botları tarafından tespit mevkiine intikal edilerek su almaya başlayan göçmen botu içerisinde bulunan, 18 Eritre, 8 Orta Afrika, 6 Suriye, 6 Somali, 5 Senegal, 3 Yemen, 3 Kongo, 2 Sierra Leone, 1 Togo, 1 Sudan olmak üzere toplam 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Boğulmaktan son anda kurtarılan göçmenlerin arasında 12’de çocuk vardı.