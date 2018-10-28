İzmir'de 6 bin kişi zeybek oynadı, Atatürk figürü oluşturdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 6 bin kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında aynı anda zeybek oynadı, Atatürk figürü oluşturdu.

Bayraklı Belediyesi, 29 Ekim kutlamaları kapsamında Smyrna Meydanı'nda organizasyon düzenledi. Etkinliğe katılan 6 bin kişi, farklı renklerdeki tişörtleri giyerek aynı anda zeybek oynadı. Yaklaşık 25 dakika süren gösteride katılımcılar, kırmızı-beyaz tişörtlerle Türk bayrağı oluşturdu. Ayrıca, katılımcılar Türk bayrağının ardından koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yaptı. Yaşanan bu anlar saniye saniye insansız hava aracı ile çekilen görüntüler alana kurulan ekrana yansıtıldı. Smyrna Meydanı'na akın eden binlerce İzmirli gösteriyi ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından atılan havai fişekler renkli karelere sahne olurken, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ konuşma yaptı. Başkan Karabağ, yaptığı konuşmada herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bu gösterinin emsalinin olmadığını belirten Karabağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılındayız. Sevgili Atatürk'ü kaybettiğimiz yıllardan itibaren Kurtuluş Savaşı öncesi ülkemizi işgal edenler, Atatürk'ümüzden sonra değişik metotlarla yıkmak istediler. Dünyada emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı veren ülkenin evlatlarıyız. Bugün bunun bayramını kutluyoruz. Sevgili Atatürk ve arkadaşları bu ülkeyi kurtarmamış olsaydı ne cami görebilirdik ne ezan duyabilirdik. Sevgili Atatürk sayesinde ezanlar okunuyor, camiler susmuyor ve bayrak inmiyor."