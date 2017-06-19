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19 Haziran 2017 17:15

İzmir’de 6 milyonluk vurgun böyle ortaya çıktı

İzmir’de, bir fabrikada çalışan muhasebe şefi firma hesaplarından farklı kişilere tam 6 milyon TL’yi aşkın para gönderirken, gerçek fabrikanın yetkilisinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

İzmir’de 6 milyonluk vurgun böyle ortaya çıktı

19 Haziran 2017 17:15

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden İtalya vatandaşı P.R. (39), Kemalpaşa ilçesi ile Manisa ili Turgutlu ilçesinde kurulu, merkezi Bornova ilçesinde bulunan fabrikaların yetkili temsilcisi olduğunu belirterek müracaat yaptı. Firmanın stok hesaplarındaki düzensizlikleri fark ettiklerini ifade eden P.R., yaptıkları incelemede, banka hesaplarına erişebilen muhasebe şefi H.S.’nin (40), yetkisini kullanarak ve muhasebe hesaplarında oynama yaparak C.F.D’nin (34) banka hesabına şirket hesabından 258 ayrı EFT işlemi yaptığını bildirdi.



Vurgun yapılan para toplamda 6 milyon 85 bin TL


Bu yöntemle 6 milyonu aşkın bir paranın hesaplara aktarıldığını anlatan P.R., yine H.S.’nin şirket hesabından kız kardeşi olan T.S.’nin banka hesabına EFT yapıldığı, C.F.D.’nin kardeşinin oğlu A.K.’nin (24) hesabına da yüksek miktarlarda para aktarımları yaptığını belirtti. C.F.D ile muhasebe şefi H.S.’yi yan yana gördüklerini anlatan firma yetkilisi, C.F.D.’yi lüks bir araçla gördüklerini, firmayı 6 milyon TL’yi aşkın zarara uğratan H.S. ve tüm bu parayı gönderdiği C.F.D., yeğeni A.K. ve H.S’nin kız kardeşi T.S.’den firması adına şikayetçi olduğunu bildirdi.



Para sayma makineleri, paralar altınlar çıktı


Bunun üzerine polis ekipleri, hemen geniş çaplı bir inceleme başlattı. Hemen harekete geçen ve operasyon başlatan ekipler, adı geçen şüpheli şahıslar H.S., C.F.D. ve A.K.’yi yakaladı. Ekipler ayrıca, şüpheli C.F.D.’nin ikametinde bulunan annesi S.D. yapılan GBT sorgusunda ’Güveni Kötüye Kullanmak Suçundan’ arandığı da tespit edilerek gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.


C.F.D.’in iki ayrı ikametinde yapılan aramada ise 39 bin 400 TL para, bir adet para sayma makinesi, 28 adet çeyrek altın, 9 adet ata altını, çeşitli künyeler ve ziynet eşyaları, iki adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7-65 milimetre çapında 17 adet dolu mermi, bankalara ait kredi kartı, çeşitli markalara ait kol saatleri, yüzlerce lüks markalara ait giyim ve aksesuar malzemeleri bilgisayar ve tabletler, 3 ayrı lüks araca ait kontak anahtarları ele geçirilirken, söz konusu araçlara da el konuldu.



Sadece 4 lüks aracın değeri 800 bin TL


Şüpheli A.K.’nin evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör içerisinde 7.64 milimetre çapında 6 adet mermi ele geçirildiği de bildirildi. Şüpheli T.S.’nin de ikametinde yapılan aramada, şüphelinin annesi adına kayıtlı Ziraat Bankası 200 bin TL hesap cüzdanı çıktığı, bu paraların da muhafaza altına alındığı öğrenildi.


Yine yakalanan 4 aracın değerinin 800 bin TL olduğu, iki adet gayrimenkul ile şüphelilerin bankalarda bulunan hesaplarına el konulduğu da bildirildi.


H.S., C.F.D. ve A.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.




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