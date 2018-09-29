İzmir'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, Seferihisar'da lastik bot içerisinde 21'i çocuk 61 göçmen yakaladı.

Ekipler, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Doğanbey Burnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Tespit üzerine çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde aralarında 16 kadın ve 21 çocuğun da bulunduğu 31 Orta Afrika, 8 Kongo, 5 Gine, 5 Filistin, 3 Mali, 3 Senegal, 2 Fildişi Sahili, 2 Suriye, 1 Togo ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 61 düzensiz göçmeni yakaladı.

Emniyet ekiplerine teslim edilen göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.