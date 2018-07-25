Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 01:43

İzmir’de 7 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Kiraz ilçesinde, jandarma ekiplerince iki farklı noktada yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu toplamda 7 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi.

İzmir’de 7 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi

25 Temmuz 2018 01:43



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışmalarını sürdüren Kiraz İlçe Jandarma ekipleri, Çayağzı ve Altınoluk Mahallesi’nde hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine, harekete geçen jandarma ekipleri uyuşturucu maddenin yetiştirildiği noktalara operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda, Çayağzı Mahallesi Bağırsak Deresi mevkiinde 3 bin 500 kök hint keneviri, Altınoluk Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda ise 3 bin 700 kök hint keneviri ele geçirildi. Öte yandan, M.A. isimli bir şahıs uyuşturucu maddeleri sularken suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A. sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, Altınoluk Mahallesi’nde ele geçirilen uyuşturucu maddenin kim ya da kimler tarafından yetiştirildiği jandarma ekiplerince araştırıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu ile ele geçirilen toplamda 7 bin 200 kök Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı’nda imha edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç