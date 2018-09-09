İzmir’de 9 Eylül coşkusu

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki törende gurur dolu anlar yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl kutlamaları resmi törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, seçimlerde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşma yaptı. Kocaoğlu, “Ne güzeldir bugün İzmir’de olmak. Kan ve gözyaşı imtihanından yüz akı ve onurla çıkıp bağımsızlığımızı tüm dünyaya haykırdığımız o şanlı, o destan, o kahramanlık gününün 96. yıl dönümünde bu coşkuyu, bu onuru, bu gururu bizimle paylaşmak. Ne mutlu bize ki İzmir tarih yazdı, tarih de İzmir’i. Bin 213 günlük işgalin sonlandırıldığı; Anadolu’nun düşman zulmünden, süngüsünden, dipçiğinden kurtarıldığı o günün üzerinden neredeyse koca bir asır geçti ama biz o kurtuluş heyecanını hep ilk günkü gibi hissettik. Her 9 Eylül sabahına umutla uyandık. Tıpkı bu sabah gibi. Bugün İzmir’in bayramı” dedi.

“İzmir’i sevmek, Türkiye’yi sevmektir”

9 Eylül’ü sıradan bir gün olmaktan çıkaranın yalnızca kentteki işgalin sonlandırılması olmadığını vurgulayan Kocaoğlu, “İzmir’in kurtuluşu, aynı zamanda Türkiye’nin kurtuluşu, özgürlüğümüzün dosta düşmana ilanıdır. İzmir, bağımsızlık yolundaki direniş destanımızın simge kentidir. Bizim için İzmirli olmak ve İzmir’de yaşamak çok özel bir anlam taşır. Biliriz ki, bir ülkeyi sevmek, önce yaşadığı kenti sevmekle başlar. İzmir’i sevmek, Türkiye’yi sevmektir. İzmirimizle övünür, tarihin ve coğrafyanın bizlere armağanı olan kentimizin üstüne titreriz. Bize emanet edilmiş şehrimizi, gelecek kuşaklara, içinde yaşamaktan mutlu olacakları bir kent olarak bırakmayı; tarihi, ahlaki ve vicdani bir ödev olarak görürüz. İzmirlilik sözde bir kavram değil, tüm değerleriyle bir kentlilik ve yurtseverlik göstergesidir. Onun için, daima geçmişimizi hatırlayarak ama orada çakılıp kalmadan; birlik ve beraberliğimizi her türlü değerin üzerinde tutarak bilimle, kültürle, eğitimle ve sanatla örnek bir toplum haline gelmek zorunda olduğumuzu asla unutmayız. Yerelde kalkınmayı kendi kaynaklarımızla gerçekleştirebilecek güçte olduğumuzu iyi biliriz. Birbirimize inanır, güveniriz” diye konuştu.

İzmir olarak Atatürk’ün çizdiği rota doğrultusunda yarınlara güvenle ve coşkuyla yürüdüklerini kaydeden Kocaoğlu, şöyle devam etti:

“Bugünleri bize bahşeden başta ulu önderimiz olmak üzere bu vatan uğruna savaşan cesur ve onurlu şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla, minnetle eğiliyoruz. 9 Eylül’ümüz kutlu olsun. Yaşasın İzmir, yaşasın demokratik, çağdaş ve laik cumhuriyetimiz, yaşasın Türkiyemiz.”

Afyonkahisar’dan taşınan bayrak Vali Ayyıldız’a teslim edildi

Kocaoğlu’nun konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri yaparak, İzmir Opera ve Balesi Çocuk Korosu tarafından marşlar seslendirildi. Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, İzmir Opera ve Balesi Çocuk Balesi ’Kırmızı Çiçekler’ adıyla gösteri düzenledi. Zeybek gösterisinden sonra ise Büyük Taarruz Bisiklet Grubu, Afyonkarahisar’dan başlayıp savaşın yaşandığı illerden geçerek İzmir’e taşıdığı Türk bayrağını İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a takdim etti.