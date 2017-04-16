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16 Nisan 2017 21:06

İzmir’de 97 şüpheli sandık başında yakalandı

İzmir’de halk oylaması sebebiyle sorumluluk bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet birimleri, haklarında arama kararı bulunan 97 şüpheliyi yakaladı.

İzmir’de 97 şüpheli sandık başında yakalandı

16 Nisan 2017 21:06


İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, halk oylaması sürecinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgesinde ve kritik öneme sahip tesislerde önleyici tedbirler alındı. Jandarma bölgesinde 1339 sandıkta yaklaşık 400 bin vatandaşın oy kullandığı, oylamada 267 motorlu, 568 yaya toplam 985 jandarma devriyesinde 2 bin 417 jandarma personeli görev yaptı. Jandarma personeli tarafından yapılan sorgulamada, haklarında arama kararı bulunan 1’i terör şüphelisi toplam 23 kişi yakalandı. Seçim kanununa muhalefet suçunu isleyen 4 kişiye de işlem yapıldığı belirtildi. Bu arada, gün boyunca oy kullanmaya giden engelli ve yaşlı vatandaşlara jandarma personeli tarafından yardımcı olunduğu kaydedildi.


Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, haklarında arama kararı bulunan 74 kişi, sandık başına giderken yakalandı. Emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmalarında toplam yakalanan şüpheli sayısı 97 olarak bildirildi.




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