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05 Temmuz 2017 13:21

İzmir’de açıkhava konserleri başlıyor

Temmuz ayı boyunca gerçekleştirileceği açıklanan konserlerde, Kurtalan Ekspres, Necati ve Saykolar, Astar ve Mary Jane gibi isimler sahne alacak.

İzmir’de açıkhava konserleri başlıyor

05 Temmuz 2017 13:21


Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilecek organizasyonlarda İzmir, Optimum’da yazın keyfini açıkhava konserler ile çıkaracak. Konserler Kurtalan Ekspres ile başlayacak. Kurtalan Ekspres 8 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00 ile 19:00 saatleri arasında Optimum peyzaj alanında sevenleri ile buluşacak. Grup, yaklaşık iki saat boyunca hayranları ile hasret giderecek. 16 Temmuz Pazar günü Necati ve Saykolar saat 19:00 -21:00 saatleri arasında sahneye çıkacak. Temmuz ayı konserlerinde 22 Temmuz’da Astar saat 17:00-19:00, 29 Temmuz’da ise Mary Jane 19:00 - 21:00 saatleri arasında Optimum’da açıkhava konseri verecek.




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