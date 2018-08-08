İzmir’de ağaç yola devrildi, şans eseri kimse yaralanmadı

Şans eseri sokakta kimsenin olmaması olası bir kazayı önledi.

Olay, gece saatlerinde Buca ilçesindeki Çamlık Mahallesi Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde kaldırım yapmak için sürdürdüğü çalışmalar sırasında bir ağaç zarar gördü. Aradan geçen uzun bir süre sonra zarar gören ağaç, yolun ortasına devrildi. Ağacın gece saatlerinde devrilmesi, olası bir kazayı önledi. Ağacın devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola devrilen ağacı motorlu testereyle keserek yoldan kaldırdı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalıştığı sırada mahalle sakinleri çıkan gürültüden rahatsız olarak duruma tepki gösterdi.