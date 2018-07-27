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27 Temmuz 2018 15:26

İzmir’de Altın Yunus Sanat Atölyelerinde ikinci dönem başladı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Çeşme Altın Yunus iş birliğinde düzenlenen “Altın Yunus Sanat Atölyeleri”nin ikinci dönemi dört sanatçının katılımıyla başladı.

İzmir’de Altın Yunus Sanat Atölyelerinde ikinci dönem başladı

27 Temmuz 2018 15:26


Eserleri Dyo Sanat Ödülleri’nde ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan sanatçıların katılımıyla düzenlenen “Altın Yunus Sanat Atölyeleri”nin ikinci dönemine sanatçılar; Burak Erim, Barış Banaz, İrfan Dönmez ve Hasan Hüseyin Ünal katılıyor. Altın Yunus Çeşme’nin misafiri olarak ağırlanmakta olan sanatçılar, 3 Ağustos 2018 tarihine kadar atölyelerde çalışmalarını sürdürecek. Sanatseverler, atölyeleri her gün ziyaret ederek bir resmin yaratılmasına şahit olma fırsatı bulacak. Altın Yunus Sanat Atölyeleri, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar dönemler halinde katılacak sanatçıların atölye çalışmaları ile devam edecek.




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