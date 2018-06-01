Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 10:29

İzmir’de atölye kurup, silah imal eden 3 kişi tutuklandı

İzmir’in Menemen ve Bayraklı ilçelerinde kurdukları yasa dışı silah atölyesinde kuru sıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdikleri ve ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de atölye kurup, silah imal eden 3 kişi tutuklandı

01 Haziran 2018 10:29


Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Menemen ve Bayraklı ilçelerinde kurulan bir silah atölyesinde kuru sıkı tabancaları, gerçek tabancaya çevirme işi ve ruhsatsız silah satışı yaptıkları bilgisine ulaşması sonucu çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, S.B.(41), R.G.(46), B.A.(45), H.B.(68) ve İ.Y.(41) isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerine ve silah atölyesine çevirdikleri iş yerlerine yapılan operasyonda, 30 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet av tüfeği, 250 adet tabanca fişeği, 10 adet kuru sıkı tabanca, kuru sıkı tabancaları çevirmede kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve H.B. serbest bırakılırken, S.B., R.G. ve İ.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç