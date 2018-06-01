İzmir’de atölye kurup, silah imal eden 3 kişi tutuklandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Menemen ve Bayraklı ilçelerinde kurulan bir silah atölyesinde kuru sıkı tabancaları, gerçek tabancaya çevirme işi ve ruhsatsız silah satışı yaptıkları bilgisine ulaşması sonucu çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, S.B.(41), R.G.(46), B.A.(45), H.B.(68) ve İ.Y.(41) isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerine ve silah atölyesine çevirdikleri iş yerlerine yapılan operasyonda, 30 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet av tüfeği, 250 adet tabanca fişeği, 10 adet kuru sıkı tabanca, kuru sıkı tabancaları çevirmede kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve H.B. serbest bırakılırken, S.B., R.G. ve İ.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.