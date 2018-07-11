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11 Temmuz 2018 13:35

İzmir’de bahçe konserleri Sinan Akçıl ile devam edecek

İzmir’de, bahçe konserleri kapsamında Sinan Akçıl hayranlarıyla buluşarak katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak.

İzmir’de bahçe konserleri Sinan Akçıl ile devam edecek

11 Temmuz 2018 13:35


İzmir Optimum, yaz gecelerini renklendirecek bahçe konserlerine Sinan Akçıl ile devam ediyor. Temmuz ayı boyunca bahçe alanında, saat 18.30 itibariyle Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak olan İzmir Optimum, 14 Temmuz Cumartesi günü Türk pop müziğinin sevilen ismi Sinan Akçıl’la eğlenceyi doruğa taşıyacak. Türk Pop Müziği’nin en hit şarkılarını seslendirecek olan Akçıl, açık havada İzmirlileri doyasıya eğlendirecek. Her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak, misafirlerine unutulmaz saatler yaşatacak olan alışveriş merkezinde sahne alacak isimler, temmuz ve ağustos ayları boyunca saat 18.30’da sevenleriyle buluşacak.




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