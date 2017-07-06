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06 Temmuz 2017 20:28

İzmir’de balkondan düşen işçi öldü

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir dairenin balkonuna katlanır cam takan, cam ustası balkondan düşerek hayatını kaybetti.

İzmir’de balkondan düşen işçi öldü

06 Temmuz 2017 20:28


Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Mahallesi, 306 nolu sokaktaki 5 katlı bir binanın 3. katında balkona katlanır cam takarken, vida monte etmeye çalışan Erol Gülbahçe (40) dengesini kaybederek zemine düştü. Düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servise ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri Erol Gülbahçe’nin (40) hayatını kaybettiğini belirttiler. Gülbahçe’nin cenazesi, cenaze aracı ile Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Erol Gülbahçe’nin evli ve iki çocuk babası olduğu, Ramazan Bayramı için eşi ve çocuklarını memleketi Yozgat’a ailesinin yanına tatil için bıraktığı öğrenildi.




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