İzmir’de baraja düşen dana kurtarıldı

Olay, dün öğle saatlerinde Güzelhisar Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelhisar Barajı yakınında otlanan 6 aylık bir dana, 20 metrelik yerden barajın su kapaklarının üzerine düştü. Danayı fark eden barajın güvenlik görevlileri durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Aliaga Grup Amirliği ekipleri, dananın bulunduğu yere indi. Aliağa Belediyesinden gelen veterinerin yaptığı uyuşturucu iğnenin ardından dana vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede dananın küpesinden sahibi bulunarak teslim edildi.