İzmir’de belediye başkanları oylarını kullandı

00 itibariyle Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinde oy kullanma işlemi başlarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları da oylarını kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Urla 80. Yıl Gazi Ortaokulunda kullandı. Eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile birlikte sandık başına giden Başkan Kocaoğlu, 1005 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Kocaoğlu, oy verme işlemi için tek kabin bulunması nedeniyle diğer seçmenlerle birlikte uzun süre sıra bekledi.

Başkan Aziz Kocaoğlu oy verme işlemini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Geleceğimizi oyluyoruz. Ülkemize hayırlı olsun. Umuyorum iyi bir sonuç alınır” derken, Dr. Türkegül Kocaoğlu ise “Ben de oyumu ülkemde ve tüm coğrafyadaki önce çocuklar ve tüm insanlık adına barış, huzur ve refah getirmesi dileğiyle kullandım. Yaşamım boyunca en çok heyecan duyduğum bir seçim bu. Umarım sonuçlar çok güzel olur” şeklinde konuştu.

Akpınar eşi ile birlikte oy kullandı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, oyunu Şemikler İlkokulunda, eşi Zehra Akpınar ile birlikte kullandı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Akpınar, Karşıyakalı seçmenler ve çocuklar ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Başkan Akpınar, “Bugün Türkiye’de yeni bir sürecin başladığı gündür. Demokrasinin, adaletin, huzurun ve toplumsal barışın kazanacağı bir seçim olmasını diliyorum” dedi.

Piriştina, “Aydınlık geleceğe uyanalım”

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da sabah saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gitti. Oyunu, Buca Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde 1428 numaralı sandıkta eşi Ahu Piriştina ile birlikte kullanan Başkan Piriştina, seçimlerin ülkenin birlik, beraberlik, huzur ve mutluluğuna katkı sağlayacak şekilde neticelenmesini dilerken, “25 Haziran’da aydınlık bir geleceğe uyanalım” mesajını verdi.

Pekdaş, oyunu babasıyla kullandı

Konak Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesinde 1098 numaralı sandıkta oyunu veren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, oy kullanmaya babası Halil Altay ile birlikte gitti. Seçimin Türkiye için aydınlık yarınların habercisi olmasını dileyen Pekdaş, “24 Haziran Türkiye için demokrasinin yeniden güçleneceği, yeni bir dönemin başlayacağı, değişimin yaşanacağı gün olsun” dedi. Başkan Pekdaş, okuldan ayrılmadan önce sandık kurulunda yer alan görevlilerle de sohbet ederek, onlara iyi çalışmalar diledi.

Demirağ, sandığa eşi ve kızıyla geldi

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise vatandaşlık görevini yapmak üzere sandığa eşi Derya Demirağ ve kızı Gülin Demirağ ile birlikte geldi. Başkan Demirağ, oyunu Foça Bedia Midilli İlkokulunda 1034 numaralı sandıkta kullandı.