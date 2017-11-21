İzmir’de belediyecilik 150 yaşında

yılı kutlamaları anlamlı bir törenle başladı. Kentin en uzun süre görev yapan başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde, İzmir eski belediye başkanları ile hayatta olmayan başkanların yakınları bir araya geldi. Buluşmada duygusal dakikalar yaşayan Başkan Kocaoğlu’na, Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in mührünü taşıyan belediye teşkilatı kuruluş belgesi hediye edildi. Toplantı sonunda 150. yıl pastası kesildi.

25 Kasım 1867 tarihinde kabul edilen kanunla kuruluşuna karar verilen ve 23 Eylül 1868’de faaliyete geçen İzmir Belediyesi, 150 yaşına bastı. Bu özel yıl kapsamındaki kutlamalar ise geçmişle günümüzü buluşturan duygusal bir törenle başladı. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde İzmir’in eski belediye başkanları Burhan Özfatura ve Ceyhan Demir, artık hayatta olmayan başkanlardan Ali Nazmi Bey’in torunu Filiz Kalfaoğlu, Cahit Günay’ın oğlu Cem Günay, İhsan Alyanak’ın torunu Umut Okan, Osman Kibar’ın torunu Mahmut Özgener ve Selahattin Akçiçek’in oğlu Fehmi Akçiçek’in yanı sıra, İzmir Belediye Başkanları Birliği Derneği Başkanı Cengiz Bulut ve görev başındaki meclis üyeleri bir araya geldi.

"İlk kez böyle duygulandım"

13,5 yılı geride bırakarak kentin en uzun süre görev yapan belediye başkanı unvanını elinde bulunduran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilk kez bir törende böylesine duygulandığını belirterek, "İzmir’e 150 yıldır hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza emekleri ve hizmetleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladıklarımıza Tanrı’dan rahmet, hayatta olanlara sağlık esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Belediye başkanlığının zor ancak bir o kadar da onurlu bir görev olduğunu ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, büyük dedesi ve babasının ardından kendisinin de ailedeki üçüncü belediye başkanı olduğunu hatırlattı. Belediye başkanı olarak imza attıkları eserlerle günlük yaşamda karşılaşmanın tarif edilmez bir duygu olduğunu da belirten Başkan Kocaoğlu, "150. yıl etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek. İzmir’i geçmişi ve geleceğiyle ele alacağız. İzmir’i nasıl daha da geliştirebiliriz konusunu aklın ve bilimin ışığında, katılımcı bir yaklaşımla değerlendireceğiz" diye konuştu.

150 yılın özeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç.Dr. Erkan Serçe de, İzmir’in belediyecilik tarihiyle ilgili görsel bir sunum yaptı. Batıda çok daha köklü bir tarihi olmasına karşın Türkiye ölçeğinde bir kurum için 150 yılın çok önemli bir döneme karşılık geldiğini belirten Serçe, "Batı’da belediyeler demokrasiyi geliştiren en önemli kurumlardan biri olarak günümüze kadar gelmiştir" dedi. Günümüzdeki belediyelerin temelini oluşturan 1877 yılındaki Vilayat Kanunu’nun çıkarılmasında İzmir’in önemli payı olduğunu vurgulayan Erkan Serçe, kuruluş sürecindeki önemli köşe taşlarını paylaştı.

Abdülaziz’den Başkan Aziz’e

Önemli ve dikkat çekici bilgiler sunan araştırmacı ve akademisyen Erkan Serçe, toplantı sonunda bir de sürprize imza attı. Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in mührünü taşıyan İzmir’de belediye teşkilatı kurulmasına dair tarihi belgenin bir nüshası, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na hediye edildi. Başkan Kocaoğlu bu anlamlı belgeyi, İzmir’in eski belediye başkanlarından Burhan Özfatura ve Cahit Demir ile birlikte aldı.

Toplantının sonunda eski başkanlar, çocukları ve torunları birlikte 150. yıl pastasını kesildi.