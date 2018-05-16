İzmir’de bereket ve kaynaşma günü

Etkinliğe Homeopati Uzmanı Rita Kaya, Nefes Eğitmeni ve Ho’oponopono Terapisti Hatice Duyar, Bioenerji Uzmanı, Yoga Eğitmeni, Seraphim Blueprint Öğretmeni ve Enerji Terapisti Meral Bakır, Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği Kurucu Sahipleri Fatma-Zehra Gülten ve TrendWorld yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Almanya’da ve Türkiye’de çalışmalarını sürdüren Rita Kaya, “Homeopati nedir, hayatımıza etkisi” konulu bir konuşma yaptı. Hatice Duyar ise “Seni seviyorum”, “Teşekkür ederim”, “Özür dilerim”, “Beni affet” cümleleri üzerine kurulu ‘Ho’oponopono yöntemi ve şifa tekniği’ hakkında bilgi verdi. Duyar, “Bazen hatırlayamayacağımız kadar eski bir konu dengemizi bozabiliyor. Bu yüzden negatif olaylar zincirinden kurtulamıyoruz. Ya da yeni yaşadığımız bir olayın etkileri çok uzun süre bizi etkileyebiliyor. Bütün bunlar neden hep benim başıma geliyor diye hayıflanıyoruz. Çözüm Hawaii arınma tekniği olan Ho’oponopono’da. Dört cümleyle başarınızı, mutluluğunuzu, bereketinizi, ilişkilerinizi olumsuz etkileyen ne kadar hatıra varsa temizleyebilirsiniz” dedi. Enerji Terapisti Meral Bakır ise “İstediğin Hayat Meditasyonu” konulu bir sunum yaptı. Kemalpaşa’nın Yiğitler beldesinde sokak hayvanlarına sahip çıkan Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği kurucu sahipleri Gülten kardeşler de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Bir araya gelmemizin manevi değeri çok büyük”

Etkinlik hakkında bilgi veren TrendWorld yetkilisi Filiz Erel Tegge, “Bereket ve Kaynaşma Gününü geleneksel olarak sürdürüyoruz. Bu ve bundan sonraki yıllarda ürün satışlarımızın gelirlerini Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneğine bağışlayacağız. Bu vesile ile bir araya gelmemizin manevi açıdan değeri çok büyüktür. Şirket içi kaynaşma ve iletişimi güçlendirme hem dayanışmayı artırmak hem de çevremizdeki yardıma muhtaç varlıklara olan farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından hazırlanan yiyeceklerden oluşan ‘bereket sofrası’ kuruldu.