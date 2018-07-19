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19 Temmuz 2018 23:15

İzmir’de bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Beydağ ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi.

İzmir’de bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi

19 Temmuz 2018 23:15


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narkotik- 19 operasyonu kapsamında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu, Eğridere Mahallesi Çamcılar mevkiinde hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, sabah saatlerinde söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda boyları 50 cm ile 2 buçuk uzunluğunda değişen toplamda bin 500 kök hint kenevir bitkisi ele geçirildi.


Öte yandan, bitkilerin bakımlarının yapıldığını belirleyen ekipler, olay yerinde bulunan delillere Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından toplanarak el konuldu. Operasyon kapsamında, hint kenevirini eken şahıs veya şahısların tespit edilip yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.




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