İzmir'de binler 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde

İzmir'de binlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümü nedeniyle 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posteriyle 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında unutulmayacak bir etkinliğe imza attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen geleneksel 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' Alsancak Limanı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. 7'den 70'e binlerce İzmirli ellerindeki bayrak ve Atatürk posterleri ile marşlar söyleyerek yürüdü. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı alanında sonlandığında ise binlerce vatandaş İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde defalarca Duman grubunun 'Senden daha güzel' şarkısını seslendirdi, Atatürk'ün sevdiği türküleri söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşün ardından halka seslenişinde tüm toplumu vicdan muhasebesine çağırdı. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız 10 Kasımlarda bazı sorumlulukların hatırlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Bugün hepimiz, bu iç hesaplaşmayı yapmak, kendi payımıza düşen dersleri almak ve titreyip kendimize gelmek zorundayız” dedi.

Başkan Kocaoğlu, “Özgürlüğe olan sarsılmaz inancı, hiç bir zaman yitirmediği umuduyla bize can, bize vatan bağışlayan, 80 yıldır hiç sönmeyen ışığımız, aydınlık yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz” diye konuştu.

Kocaoğlu, aradan 80 yıl geçse de Türk ulusunun Ata'sına olan sevgisinin hala sıcacık olduğunu, ancak bununla birlikte ona karşı bazı sorumlulukların da hatırlanması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kendi kendimize şu soruyu sormalıyız; Atamıza layık olabildik mi? Onun ilkelerine, kurduğu cumhuriyete yeterince sahip çıkabildik mi? Ekonomide, eğitimde, dış politikada bize gösterdiği yolu izleyebildik mi? Gerçekten de Atatürk'e layık bir nesil olmak istiyorsak, hamaseti bir kenara bırakıp, bize emanet ettiği ilkelere ve cumhuriyet değerlerine gerçekten, tüm samimiyetimizle; gücümüz tükenene ve son nefesimize kadar sahip çıkmalıyız. Küçük menfaatleri, küçük fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp bölünmeden, parçalanmadan mücadele etmeli, Atatürk ve cumhuriyet düşmanlarının karşısında el ele ve dimdik durmalıyız. Ve asla pes etmemeliyiz. Buna önderlik edecek olan da, Atatürk'ün simge kenti, cumhuriyet devrimlerinin sarsılmaz kalesi İzmir'dir, İzmirlilerdir. Kimse karanlıktan çıkış için başka yollar, başka formüller aramasın. Bizim aydınlık yolumuz Atatürk, umudumuz cumhuriyettir” diye konuştu.

Ata'yı sevdiği şarkılarla andılar

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin son bölümünde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği bir konser verdi.