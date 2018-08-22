İzmir’de kendilerine ’DEÜ İyilik Platformu’ adını veren bir grup üniversite öğrencisi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehrin çeşitli noktalarında şeker ve kolonya dağıtarak insanlarla bayramlaştı. İlk olarak Kadifekale Hava Şehitliği’ne giden öğrenciler, şehit aileleriyle bayramlaştı. Şehitlikle bulunmaktan dolayı çok duygulandıklarını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Ayşe Keban, "Bir şehidimizin annesiyle konuştuk. Bize ‘Çocuklarımız yalnız kalmasın, hep gelin’ dedi. Biz gençlere düşen şehitlerimizi sık sık ziyaret edip onlara dua etmek" ifadelerini kullandı.

"Mutluluk paylaştıkça artar”

Öğrencilerin şehitlikten sonraki adresi ise Konak Meydanı oldu. Burada da vatandaşlara kolonya ile şeker dağıtan öğrencilere ilgi de bir hayli fazlaydı. İnsanların yüzlerinde gülümseme oluşturabilmek için bu tarz bir aktivite yaptıklarını kaydeden Yavuz Taş, "Günümüzde insanlar komşularını dahi tanımıyor. Tanımadığı için bayramlaşmayı da önemsemiyorlar. Sadece tanıdığımız insanlarla bayramlaşmalıyız algısını yıkmak için sokaklara çıktık" dedi.

Konak Meydanı’nda insanların çok şaşırdığı ve mutlu olduklarını vurgulayan Betül Taşdemir ise "Paylaşmanın ve mutluluğun paylaştıkça arttığını bu aktivite ile bir kez daha anladım. Belki ufacık bir şeker dağıtıyoruz ama mutluluk çok büyük. Şehit aileleriyle sohbet ettiğimizde en önemli şeyin aile ve paylaşmak olduğunu tekrar bilmek çok güzel" diye konuştu.