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İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde genç kadın evinde ölü bulundu.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde genç kadın evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede kadının karnında bıçak darbesine rastlanıldı.


Olay, sabah saatlerinde Gaziemir 321. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üst katta oturan kızı Havva Çay'ı (27) çağırmak için evine giden baba, kızının kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaşınca hemen polise haber verdi. Yapılan incelemede kadının karnından almış olduğu bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen Çay'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Gözaltına alınan şahsın Havva Çay'ın daha önce ölen eşinin bir akrabası olduğu ve dün akşam ailecek ziyaretine gittiği öğrenildi.

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