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İzmir'de bir kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada bir servis minibüsünün çarptığı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada bir servis minibüsünün çarptığı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.


Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 06.30 sularında Buca Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan Ayşe Şahinoğlu (51), işe gitmek için karşıdan karşıya geçmek isterken kavşaktan dönüş yapan F.A. idaresindeki servis minibüsünün çarpması sonucunda metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevre sakinleri hemen talihsiz kadının yardımına koşarken, sağlık görevlilerine de haber verildi. Ayşe Şahinoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan servis sürücüsü F.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Servis minibüsünün talihsiz kadına çarptığı anlar ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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