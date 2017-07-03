Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 12:56

İzmir’de boş arazide erkek cesedi bulundu

İzmir’in Türe ilçesinde, boş arazide kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

İzmir’de boş arazide erkek cesedi bulundu

03 Temmuz 2017 12:56

Cesedin 15 günlük olabileceği değerlendirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karacaali Caddesi üzerinde boş bir arazide ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada 25-30 yaşlarındaki erkek cesedinin 10-15 günlük olabileceğini belirtti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alırken, yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz erkek cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Öte yandan, cesedin yabancı uyruklu bir şahsa da ait olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!