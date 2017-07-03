İzmir’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Cesedin 15 günlük olabileceği değerlendirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karacaali Caddesi üzerinde boş bir arazide ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada 25-30 yaşlarındaki erkek cesedinin 10-15 günlük olabileceğini belirtti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alırken, yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz erkek cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan, cesedin yabancı uyruklu bir şahsa da ait olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.