İzmir’de botla açıldığı denizde sürüklenen 1 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, A.Ö (47) isimli şahıs yeni satın aldığı 6 metrelik botu denemek için arkadaşları ile birlikte Şakran Mahallesi sahiline geldi. Tek başına denize açılan A.Ö, bir süre sonra botun motorunun durması üzerine zor dakikalar yaşamaya başladı. Lastik bot rüzgarın etkisiyle sürüklenirken, durumu gören kıyıdaki arkadaşları Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdi. İhbar üzerine kıyıya gelen Aliağa Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, olayı çevrede bulunan seyir halindeki gemilere bildirdi. Helikopter destekli arama faaliyetleri sonucu A.Ö. Çandarlı Körfezi Yeni Liman Bölgesi mevkiinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Aliağa Limanı’na getirildi. A.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.