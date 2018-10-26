İzmir'de bu programlarla Cumhuriyet coşkusu tavan yapacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla İzmir'de yine çok renkli kutlanacak. Toplu ulaşımın "1 kuruş" olarak belirlendiği bu özel günde, fener alayı yürüyüşüyle birlikte 350 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Özel ses-ışık gösterileri ve MFÖ konseri ile İzmir'de bayram coşkusu doruğa çıkacak.

İzmir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım tarifesini “1 kuruş” olarak belirlerken, Cumhuriyet'in 95. yılını kutlamak için de renkli bir program hazırladı.

28 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayacak bayram kutlaması, 29 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'daki tebrikat ve 10.30'daki geçit töreni ile devam edecek.

Yürüyüş, fener alayı ve konser

İzmirliler, saat 20.00'de Konak Pier önünde açılacak 350 metrelik Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Gündoğdu Meydanı'na kadar taşıyacak. İzmirlilerin meşaleler ve bayraklarla gerçekleştireceği fener alayı yürüyüşüne, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik edecek. Gündoğdu Meydanı'ndaki senkronize ses ve ışık gösterisi ile Cumhuriyet coşkusu tüm İzmir'i saracak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise sevilen sanatçılar; Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan müzik grubu MFÖ sahne alacak.

Seferler uzatıldı

29 Ekim Pazartesi günü İzmirliler ve İzmir'in bayram coşkusunu paylaşmak için kente gelenler, toplu ulaşım araçlarındaki seyahatleri için sadece 1 Kuruş ödeyecek. "1 Kuruşluk" ulaşım tarifesinin yanı sıra, törenlere katılacaklar için de ek seferler düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak etkinliklere katılacak vatandaşların geri dönüşlerini sağlamak için sefer saatleri gece yarısına kadar uzatıldı. Buna göre ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından; 963 EVKA 3 Metro-Konak, 470 Tınaztepe-Lozan Meydanı, 680 Bozyaka-Lozan Meydanı, 681 F.Altay-Lozan Meydanı, 691 Gaziemir-Lozan Meydanı, 921 Bostanlı İskele-Alsancak Gar, 912 Egekent-Alsancak Gar hatlarının sefer saatleri gece 01.00'e kadar uzatıldı. İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle son seferler 00.20'de yapılacak.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü ise Cumhuriyet Bayramı'nda yolcu yoğunluğuna göre ek seferler yapacak. Karşıyaka ve Konak iskelelerinde ve 29 Ekim etkinliklerinin yapılacağı Alsancak-Pasaport hattında hazır gemiler bekletilecek.