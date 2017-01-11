İzmir’de buzlanma kazası: 1 ölü 7 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, yolda buzlanma nedeni ile 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Ankara Caddesi Naldöken kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kemalpaşa’dan Bornova yönüne giden araçlar, yoldaki buzlanma nedeni ile freni tutmayıp kaymaya başladı. 4’ü yolcu otobüsü, biri askeri araç, kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobillerin de yer aldığı 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kaza nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, 26 AG 708 plakalı otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Seyit Gök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, yaralanan biri asker 7 yaralıyı olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.