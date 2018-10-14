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İzmir'de can pazarı: 19 ölü, çok sayıda yaralı

İzmir’de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon, Gaziemir ilçesi Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında dere yatağına uçtu.

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon, Gaziemir ilçesi Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında dere yatağına uçtu. Olayda, 19 düzensiz göçmen ölürken, çok sayıda yaralı da çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaza, İzmir'in Gaziemir ilçesinde Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Sabah 08.00 sıralarında kasasında Yunanistan'a geçmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon, Menderes ilçesi yönüne giderken sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 20 metre yüksekten Değirmençayı Deresi yatağına uçarak ters döndü. Can pazarının yaşandığı olayda 19 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, aralarında sürücünün de bulunduğu çok sayıda yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Olay yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kamyon sürücüsünün tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi. Öte yandan düzensiz göçmenlerin kaçakçılarla anlaşarak İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları ve Menderes sahilinden Yunanistan'ın Samos Adası'na tekne ile geçmeyi planladıkları öğrenildi.


Ekipler, olay yeri inceleme çalışmalarını sürdürürken, kaza yerine giriş çıkışı kapattı.

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