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06 Haziran 2018 13:57

İzmir’de ceset karaya vurdu

İzmir’in Karaburun ilçesindeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

İzmir’de ceset karaya vurdu

06 Haziran 2018 13:57

Cesedin, 27 Mayıs’ta Ayvalık’ta fırtınadan dolayı batan teknede bulunan şahsa ait olduğu öğrenildi.


Ambarseki Mahallesi Karıgılı koyu mevkiinde kayalıklara vuran erkek cesedini gören vatandaşlar olayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarmanın yanı sıra sağlık ekipleri de gelirken, ceset karaya çıkarıldı. Tanınmaz halde olan cesedin üzerinden Hayri Kar adına banka kartı çıktı. Hayri Kar’ın, 27 Mayıs’ta Ayvalık’ta fırtınadan dolayı batan teknede bulunduğu ve cesedine ulaşılamadığı öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kimliğinin yapılacak DNA testi sonucu kesinleşeceği bildirildi.




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