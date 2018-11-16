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İzmir'de CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

İzmir’de Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Doğan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

İzmir'de Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Doğan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.


AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, sosyal medya hesabından CHP'li Doğan'ın AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.


Doğan yaptığı paylaşımda, “CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Doğan Bayram partisinden istifa ederek AK ailemize katıldı. Biz de kendisine partimizin rozetini hediye ettik. Hayırlı olsun. Her gün büyüyen AK Parti ailemiz” ifadelerini kullandı.

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