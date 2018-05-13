İzmir’de çifte sevinç

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 4 milyon TL tutarında yeni çiçek alım sözleşmesine imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yine Bademler’de kurulan Doğal Yaşam Köyü’nü de hizmete açtı.

Türkiye’de “sözleşmeli üretim” modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yönelik desteklerine yeni halkalar ekliyor. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 2010 yılından bu yana işbirliğini sürdüren İzmir’in yerel yönetimi, şimdi de 4 milyon TL tutarında mevsimlik çiçek ve çalı bitkisini kapsayan yeni alım sözleşmesi imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı imza töreniyle kooperatif arazisi üzerine kurulan "Doğal Yaşam Köyü"nde geleneksel köy yaşamı da turizme açıldı.

Başkan Aziz Kocaoğlu törende yaptığı konuşmada, İzmir’in tek bir sektörde değil bütün alanlarda büyümeyi hedeflediğini belirterek, "Bir yola çıktık. Adına da ’yerelde kalkınma’ dedik. Kalkınırken yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Çünkü kalkınma sadece para değil. Sanayisi, tarımıyla, ticaret sektörüyle, kültür-sanatla, hizmet sektörü, eğitim teknolojisi ve bilimle topyekûn kalkınma. Hepsini birlikte ayağa kaldırarak ilerleyebilirseniz, o zaman gerçek anlamda kalkınmayı gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

"Dünyaya tanıtacağız"

Bademler’de konukların her türlü ihtiyacını karşılayacak bungalovlarda kalarak, doğayla, toprakla ve üretimle iç içe yaşayacakları bir tesis oluşturduklarını dile getiren Başkan Kocaoğlu şunları kaydetti:

"Burası bir dinlenme, bir yaşam merkezi, aynı zamanda bir üretim merkezi. Yurt içi ve yurt dışından insanlar gelsinler, kooperatifin bungalovlarında uzun süreli kalsınlar ve kooperatif arazisinde üretim yapsınlar. Canları ne istiyorsa onu üretsinler. Yurt dışı tanıtımı için İngilizce ve Almanca broşürler bastırdık. İngilizce web sitesi yaptık. 19 köy evimize uzun süreli müşteri bekliyoruz. Bunu başaracağımıza, insanları burada yaşamaktan mutlu kılacağımıza inanıyorum. Çünkü ben Bademler halkına güveniyorum. Buranın seçilmesinde iki etken var. Biri efsane bakanımız Bademlerli ve Bademler Kooperatifi’ni kuran Mahmut Türkmenoğlu’nun ilke ve hedefleri doğrultusunda köyün ve kooperatifin ayağa kaldırılıp yaşatılması, ikincisi ise Bademler halkının yaşam felsefesinin bu modele İzmir’de en yatkın köy olması. Evet, omuzlarımızda büyük bir yük var. Ama bu mayayı bir tutturursak, çok sayıda terk edilmiş taş ev köylerin bulunduğu köylerimiz var. Karaburun’da, Yarımada’da, Ödemiş’te bu uygulamayı gerçekleştirebileceğimiz köylerimiz var. Bunu oralarda da başarabiliriz. İlk uygulamadır burası."

"İzmir’in geleceği parlak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin finans yapısının ekonomik sarsıntılara rağmen bozulmadığını, 6 yıldır kredi notunun 3A’da sabit durduğunu ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir’in geleceği parlak. 14 yıldır bıkmadan usanmadan, ne kadar eleştirilsek de doğru tespit ettiğimize inandığımız yol haritamızı inançla, taviz vermeden ve Ankara’dan izin almak için de inatla takip ettik. İzmir’in başarısını artık sadece Türkiye değil, tüm dünya duydu. Tüm dünya İzmir’e farklı bir cepheden bakıyor. Bugün büyüme oranımızla daha işin başlangıcındayız. Giderek daha sağlıklı bir kent haline geleceğiz. Yeter ki imar konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yol haritasına fazla müdahale olmasın. Tarım alanlarımızı koruyalım. Metropolde yeni yerlerin imara açılmasına gerek yok. Bugünkü kentsel dönüşüm bölgelerinde üretilecek fazla konutlar İzmir’in 30 yılık konut ihtiyacını karşılamaktadır. Hem depreme dayanaksız binalardan kurtulacağız, hem hemşehrilerimizi sosyal donatı alanlarıyla, parklarla buluşturacağız. Bu oturmuş bir projedir. Yaptığımız uygulama örnek olmuştur. Kimsenin burnunu kanatmadan, kimseyi evinden barkından etmeden, kimseden rant beklemeden ’vatandaşı sağlıksız konutlardan sağlıklı bir eve ve çevreye ulaştırmanın mutluluğu bütün mutlulukların üzerindedir’ diyen bir felsefeyle dönüşüm yapıyoruz."

"İnsanlarımız dürüst, namuslu"

Kocaoğlu, "Yolumuz açık. İnsanlarımız dürüst, namuslu. Bir kent düşünün. Aldığından 5 misli fazla veren bir kent. Vergi ödeme ahlakından tutun, iş ahlakına varıncaya kadar bu kent Türkiye’de bir tane. Bu kentte yanlış yok, mafya yok, vergi kaçakçılığı yok. Bunu bana değil, diğer belediye başkanlarımıza değil, bunu İzmir halkının yanlışa pabuç bırakmamasına, yanlışa tamah etmemesine ve para için ilkelerinden vazgeçmemesine bağlamak gerek" diye konuştu.

Urla Kaymakamı Önder Can ise kooperatiflerin üreticinin gelirini artırmasındaki misyonun çok önemli olduğunu belirterek, "Hem merkezi idarenin, hem yerel yönetimlerin kooperatifleri desteklemesinin önemini biliyoruz. Doğal Yaşam Köyü hem Bademler, hem Urla için büyük bir değerdir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Aziz Başkan’ı örnek alsınlar"

Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Doğal Yaşam Köyü’nün Başkan Kocaoğlu’nun imzasını taşıyan İzmir modelinin somut bir kesiti olduğunu söyledi. Kocaoğlu’nun kırsala verdiği desteklerle İzmir’i yaşanır bir kent yapma konusundaki öncülüğünün İzmirliler tarafından bilindiğini dile getiren Sever, "Bu projeyle bir başka ilkin temeli atılmış oluyor. Bunu sözlerle ifade etmek mümkün değil. Burada yapılan İzmir farkını ortaya koyan bir eser. Ülkemizin değişik illerinden gelen konuklarımız büyük bir duygusal yoğunlukla ’Mutlaka bunu kendi şehirlerimize de taşımamız lazım. Bizim belediye başkanlarımız da Aziz Başkanı örnek alsın’ diyorlar. Türkiye’de ilk ve tek olan bu projenin gerçekleştirilmesine emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sözleşmeli alım protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediyesi Başkan Vekili Öğün Ünal Yücel ve Kooperatif Başkanı Mehmet Sever imzaladı. Sözleşmeye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 2018 yılı sonuna kadar 4 milyon TL karşılığında 30 bin çalı bitkisi ile 3 milyon 228 bin adet mevsimlik çiçek alımı yapacak. 2010 yılından bu yana Bademler’den çalı, mevsimlik ve soğanlı çiçek alımlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatif bütçesine yaklaşık 12 milyon TL’lik destek sağladı.

Türkiye’nin en doğal köyü

Tarım kooperatiflerine verdiği desteklerle Türkiye’de yeni bir kalkınma modeli oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imza attığı bir diğer örnek proje Doğal Yaşam Köyü de törenle kapılarını açtı. Yıllarca çiçek alımlarıyla desteklediği Urla Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni bu kez ekoturizmle tanıştıran belediye, kooperatif arazisi üzerine yaklaşık 7 milyon TL maliyetle kurduğu Doğal Yaşam Köyü ile geleneksel köy yaşamını turizmin hizmetine sundu. İçinde bungalov evler, üretim parselleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu Doğal Yaşam Köyü, hem kırsaldaki istihdam ve üretim olanaklarını artırmayı, hem de yerli ve yabancı turistleri doğal, sağlıklı ve geleneksel üretim metotlarıyla tanıştırarak kırsal yaşamla buluşturmayı hedefliyor. Doğal Yaşam Köyü sayesinde kentliler köy yaşamıyla iç içe olacak; sütünden yumurtasına, enginarından ekmeğine kadar tüketeceği pek çok lezzeti en doğal bir biçimde üretecek.