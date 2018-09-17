İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir çiftlik evi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Evde çocukların da bulunduğu sırada yaşanan saldırının bir haraç çetesi tarafından yapıldığı iddia edildi.

Saldırı, Çayiçi mevkinde Necati Güçtekin adlı vatandaşa ait çiftlik evinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yoldan eve doğru av tüfeğiyle 5 el ateş eden kişi ya da kişiler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kurşunlar park halindeki kamyonete ve prefabrik evin duvarına isabet etti. Evin içerisinde de kurşun izlerine rastlandı. Olay sırasında Necati Güçtekin'in eşi ve 3 torununun da evde bulunduğu öğrenildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Haraç iddiası

Olayın ardından konuşan mağdur Necati Güçtekin, dikkat çekici iddialarda bulundu. Bazı şahısların yaklaşık 1 ay önce kendisinden 150 bin lira haraç istediğini iddia eden Güçtekin, bu parayı vermediği için 2 hafta önce park halindeki aracının lastiklerinin kesildiğini belirtti. Güçtekin, “Bayındır'da mafya yapılanması çabasında olan bu şahıslar, 17-18 yaşındaki gençleri kullanarak insanlardan haraç topluyorlar. Jandarmanın ve polisin bu haraç çetesini acilen çökertmesini bekliyoruz” dedi.

Olayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.