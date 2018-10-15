İzmir'de çocuk istismarına gözaltı

İzmir'de para karşılığı iki çocuğu cinsel istimara zorlayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de bir sosyal medya fenomeninin çektiği video ortalığı ayağa kaldırdı. Yayınlanan videoda, kağıt parçalarına yakışıksız 'görevler' yazdıktan sonra bu kağıtları insanlara çektiren B.A. isimli fenomen, aynı şeyi iki erkek çocuğa da uygulattı. Çekilen kağıtta 'Erkek erkeğe öpüşme' yazarken, B.A. çocukların bunu yapmaları durumunda kendilerine 100 TL vereceğini söyledi. Yaşları 18'den ufak olduğu görülen çocuklar kağıtta yazan talimatı yerine getirdi. B.A., bu görüntüleri yaklaşık 180 bin kişilik sosyal medya hesabından paylaşınca adeta yer yerinden oynadı. İğrenç görüntülere tam anlamıyla öfke yağarken, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de harekete geçti. İzmir'de ikamet eden B.A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Soylu doğruladı

İğrenç videoya sosyal medyadan tepki yağarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu; “Çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.