İzmir’de çocuklar karda kaydı

İzmir genelinde gece saatlerinden itibaren yağan karın keyfini çıkaran İzmirli çocuklar ilk defa sokak aralarında kayma imkanı buldular. Yağan kar nedeniyle çevre yolları ve bazı yollar kilitlendi.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İzmir’de yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezinde de etkili oldu. Kent merkezinde ara ara yoğun kar yağışı yaşanırken karla karışık yağmur vardı. Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı gece saatlerinde itibaren durmadan etkili oldu. Dik yamaçlarda, araçlar ilerlemede güçlük çekerken belediye otobüsleri ve dolmuşlar son duraklarına kadar ulaşamayıp yarı yoldan geri döndüler. Bornova’dan Çeşme yönüne çevre yolunda, Konak’tan Gaziemir yönüne Yeşillik Caddesi ve Akçay Caddesi’ne trafik kitlendi. Ana yollarda ve ara sokaklarda trafik oluştu.



Çocuklar karın keyfini çıkardı

Karın çilesi bulunmasına rağmen uzun süre sonra bu kadar kar gören İzmirliler büyük sevinç yaşadı. İzmir’in yüksek kesimi olan Çiğli’nin Egekent Mahallesi’de ara sokaklarında kar kalınlığı yer yer 10 santimi bulurken çocuklar ilk defa ara sokakta kayma imkanı buldu. Anne ve babaları ile çıkan çocuklar poşetlerle kaydı.