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19 Mayıs 2018 14:54

İzmir’de coşkulu 19 Mayıs

İZMİR (İHA) – Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İzmir’in Foça ve Ödemiş ilçelerinde de büyük coşkuya sahne oldu.

İzmir’de coşkulu 19 Mayıs

19 Mayıs 2018 14:54


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ödemiş’te Hükümet Meydanında Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başladı. Törene, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, siyasi parti temsilcileri, gaziler, efeler ve öğrenciler katıldı.


Atatürk anıtına çelengi Ödemiş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Cebeci koydu. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşı okunarak, tören sona erdi. Törenin ardından alanda toplanan kalabalık, Belediye Kültür Merkezinde yapılan kutlama programına katıldı.



Foça’da coşkulu kutlama


Foça’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sabah yapılan resmi kutlamalarla başladı. Resmi kutlama programına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Karadağ, sivil ve askeri erkan, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, öğrenciler, sporcular, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.


Çelenk sunma töreni bitiminde, öğrenciler, gençler ve sporcular, protokol üyeleriyle birlikte bando eşliğinde kutlamanın yapılacağı Demokrasi Meydanına kadar “Gençlik Yürüyüşü” yaptı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Foça Belediyesi’nin düzenlediği halk oyunları gösterileri, fener alayı ve gençlik konseriyle sürecek.




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