İzmir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yediden yetmişe vatandaşların katılımıyla büyük coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentte ilk olarak Vali Erol Ayyıldız'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tören aracıyla etkinliğe katılan vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bornova Halk Eğitim Merkezi halk oyunları gösterisini sundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı da büyük alkış aldı.

Kutlama konuşmasını yapan Vali Erol Ayyıldız, Cumhuriyetin ilanının 95. yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını ifade ederek, "Bu toprakları bize vatan kılmak için Malazgirt'ten beri kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz mücadelelerinin her bir aşamasında şehit olan, gazi olan ecdadımızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz milletimizin ve onun kahraman ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında tek yürek olarak yer almasıyla yürütülen istiklal ve istikbal mücadelesi,binlerce şehit verilerek çok zor şartlar altında kazanılmış, ardından cumhuriyet kurulmuş ve milletimiz dünya tarihinin kaydettiği ender başarılardan birini gerçekleştirmiştir. Kurtuluş mücadelemizden sonra kurulan yeni Türk Devleti'nin çağdaş bir yönetim şekline sahip olması gerektiğine inanan ATATÜRK, ‘Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan idaredir. Cumhuriyet fazilettir' diyerek yeni devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını ifade etmiştir. Bir kalkınma ve modernleşme projesi olarak uygulamaya konulan Cumhuriyet; çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olmuştur. Geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda büyük gelişme sağlanmıştır.Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirilen değişimlerle Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki önemi daha da pekiştirilmiştir” dedi.

“Tehditlere karşı uyanık ve hazır olmalıyız”

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve tüm dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergilemeye çalıştıkları tüm yıkıcı, bölücü tehditlere karşı uyanık ve hazır olmak gerektiğini dile getiren Vali Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletimizi sürekli kılmak ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını bilen bir toplumla mümkün olduğu, bu gücü oluşturmada toplumun tüm fertlerine önemli görevlerin düştüğü asla unutulmamalıdır. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz. Uluslararası arenada yaşananlar ülkemizin de içinde bulunduğu bölgemize yönelik mütecaviz hamlelerin ve paylaşımların yeniden belirlendiği bir zaman diliminde bulunduğumuzu göstermektedir. Çok şükür milletimiz ve devletimiz yaşanan gelişmeleri doğru okuma ve karşılama konusunda bugün, geçmişin şartlarıyla kıyaslanmayacak derecede imkân ve kabiliyete sahiptir. Bugün dünyadaki tüm mağdur ve mazlumların umut kapısı Türkiye'dir. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütlerinin hedefi haline gelmemiz, getirilmemizin başlıca sebebi budur. Dost ve kardeşlerimizin desteği, gözünü ve gönlünü alicenap milletimize bağlamış mazlumların duâsı ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle istikbal hedefimiz olan muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda ne kadar güçlü olduğunu, artık üzerinde operasyon yapılamayacağını, dost-düşman herkese müteaddit defalar göstermiştir.Dik ve asil duruşuyla azamet ve asaletini gösteren milletimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ecdadımızın bu şanlı mücadelesi aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir.”