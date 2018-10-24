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İzmir'de DAEŞ operasyonu: 5 gözaltı

İzmir’de, DAEŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubu yakalandı.

İzmir'de, DAEŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubu yakalandı.


İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği belirlenen örgüt mensuplarının yakalanması için bir çalışma başlattı. Ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararına istinaden operasyonun düğmesine bastı. Yapılan operasyonda, 5 örgüt mensubu yakalandı. Operasyonda, terör örgütüne ait sözde bayraklar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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