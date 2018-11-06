İzmir'de de 'fidanlar fidanlarla büyüyecek'

“Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Ağaçlandırma İşbirliği” protokolü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı etkinlikle İzmir'de 2 bin fidan dikildi. Türkiye genelinde 10 milyon fidan dikiminin gerçekleştirileceği protokol gereği, Bornova'da 120 hektarlık alanda bir sene içerisinde her öğrenci başına 461 bin 291 fidan, toprakla buluşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Ağaçlandırma İşbirliği” protokolü kapsamında Bornova'daki ormanlık alanda 2 bin öğrenci adına 2 bin fidan toprakla buluştu. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'de 10 milyon öğrenci adına 10 milyon fidan dikilecek. Bornova'nın sahanın tamamına ise bir yıl içerisinde toplam 461 bin 291 fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı fidan dikim etkinliğine; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol ile çeşitli okullardan bin 500 öğrenci hazır bulundu.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından halk oyunu gösterileri düzenlenirken, şiirler okundu. Ayrıca uzman tarafından fidan dikiminin incelikleri öğrencilere anlatıldı. Dört ile canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıra İzmir'e geldiğinde “Yavrularımızın bugün dikeceği fidanlar fidanlarla büyüyecek, buna inanıyoruz. Bu gördüğünüz topraklar yemyeşil hale gelecek” dedi. Vali Ayyıldız ise proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile birlikte 461 bin 291 öğrenci için ilk fidanların toprakla buluşacağını kaydetti.

“Topraktan uzak kalan, aslından uzak kalır”

Törende konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Doğa temelli yaşamı evlatlarımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Onların kalplerine inşa edeceğimiz doğa, ağaç, hayvan sevgisi gibi olguların meyvesini cennet vatanımızın ihyası ile alacağız. İnsanın yaradılışında tabiat ile iç içe olmak vardır. Topraktan, yeşilden uzak kalan, aslından uzak kalır. Ülkece ilerlemek, yalnızca sanayiye ve teknolojiye odaklanmak değildir. Evlatlarımız için yaşanacak çevre olmazsa yaşanacak hayat da olmaz. Medeniyeti toprağa borçluyken bunu unutup medeniyet adına toprakla bağımızı kopardık. İnsanoğlunun doğal kaynakları tüketme hızı tabiatın kendini yenileme hızını çoktan aştı. Geç olmadan çevreye duyarsız, tabiata hükmeden varlık haline gelmeden onunla uyum içerisinde yaşamayı ilke edilen bir toplum olmalıyız” diye konuştu.

Bir yıl içerisinde 461 bin fidan dikilecek

120 hektarlık alanda bir yıl içerisinde 461 bin fidan dikileceğini kaydeden İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol da şu bilgileri verdi:

"Bugün ise bu sahada 2 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu saha 2018 yılı için hazırlanmış 1220 dekar bir alan. Bir yıl içerisinde burası 461 bin fidanla yemyeşil olacak. İzmir'de bugüne dek diktiğimiz fidanların miktarı 200 bine ulaştı. Her yıl düzenli olarak bunu çoğaltmak için çaba sarf ediyoruz. Bu şekilde İzmir'in bereketli topraklarına bereket katıyoruz."