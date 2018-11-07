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İzmir'de DEAŞ'a eş zamanlı baskın: 9 gözaltı

İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde yer alarak sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak örgüte finans sağladığı tespit edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde yer alarak sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak örgüte finans sağladığı tespit edilen 9 zanlı gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının arama ve yakalama kararı üzerine hareket geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren 9 şahsın yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt içerisinde yer alarak sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak örgüte finans sağladığı tespit edilen 5'i Suriyeli 4'ü Türk olmak üzere toplamda 9 şüpheli yakalandı. Menemen, Aliağa, Torbalı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller da ele geçirildi.


Emniyete götüren zanlıların sorguları TEM Şubesinde devam ettiği belirtildi.

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