İzmir’de demokrasi nöbeti başladı

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri İzmir’de başladı. Etkinlikler kapsamında 16 Temmuz sabahına kadar Konak Meydanında tutulacak demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı meydan, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü. Meydanda kurulan dev ekranlarda 15 Temmuz için hazırlanan belgeseller gösterildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meydana bakan duvarına dev Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi asıldı. Demokrasi nöbetlerinde zarar gören Tarihi Saat Kulesi, tahrip edilmemesi için koruma altına alındı. Sahne önünde demokrasi nöbetine katılan engelli vatandaşlar için de özel bir alan ayrıldı. İlçe belediyeleri ve STK’lar alana kurdukları çadırlardan vatandaşlara su, çay ve yemek ikramında bulundu.

Mehteran Takımının sahneye çıkmasıyla coşku artarken, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde İzmir’de tuttuğu demokrasi nöbeti sabahın ilk ışıklarına dek sürecek.